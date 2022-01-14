Снова о "красных линиях": появилось новое заявление Лаврова о НАТО и Украине

КИЕ. 14 января. УНН. Для Москвы неприемлемо как вступление Украины в НАТО, так и размещение на ее территории военных объектов стран Альянса даже при внеблоковом статусе страны. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на своей большой пресс-конференции в пятницу, пишет УНН.

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“Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают”, — сказал глава МИД РФ, которого цитирует ТАСС.

По его словам, даже если Украина остается вне НАТО, “возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море”.

“Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, — это еще одна красная линия”, — сказал Лавров.

Переговоры о “гарантиях”

Лавров также выразил недовольство позицией западных стран относительно перегововров о так называемых “гарантиях безопасности”, которых для себя требует Россия.

По его мнению, Запад хочет спустить эти переговоры в какие-то “абстрактные дискуссии”.

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“Мы эти замыслы видим: все это спустить в некие абстрактные дискуссии. И, конечно, мы будем ожидать — и твердо сказали об этом американцам — именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому”, — сказал министр.

“Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами. И сначала в Совете Россия — НАТО попытаться все это растворить, привлекая своих соратников, а в ОБСЕ в принципе невозможно вести какие-либо переговоры”, — заявил он.

Министр РФ считает, что у ОБСЕ якобы даже нет устава, чтобы быть организацией.

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.