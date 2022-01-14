Разведка: Россия готовит провокации против своих же военных, чтобы обвинить Украину

КИЕВ. 14 января. УНН. Спецслужбы России готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.

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"Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину. В военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям", - сказано в сообщении ГУР МОУ.

Детали

По информации военной разведки Украины, 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, во время которого личному составу доведено, что "ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ)". "Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но было отмечено о готовности личного состава “по первой команде” выполнять задачи по назначению", - сказано в сообщении ГУР МОУ.

"На сегодня отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу", - добавили в разведке.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.