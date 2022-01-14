Янукович подал в ОАСК новый иск против Рады

КИЕВ. 14 января. УНН. Бежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать его звания президента Украины иным способом, кроме как путем импичмента. Соответствующий иск он подал в Окружной административный суд Киева, сообщила нардеп от "Слуги народа", представительница ВР в КСУ Ольга Совгиря в пятницу, пишет УНН.

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"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины в другой способ, кроме импичмента. Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - указала Совгиря в Telegram.

Детали

Верховная Рада лишила Виктора Януковича звания Президента Украины путем принятия Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII, который сейчас действующий, указала Совгиря.

"Конституционность этого закона была обжалована в Конституционный Суд Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор является правовым, носит политический характер, а потому не подсуден Суду", - добавила нардеп.

Что было ранее

Бывший президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), чтобы обжаловать принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины постановление о его самоустранении от должности главы государства. Впоследствии в ОАСК сообщили, что иск зарегистрировали.

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Справочно

Виктор Янукович бежал из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас беглый экс-президент скрывается за границей, в России. Ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. За это для Януковича уже есть приговор — 13 лет за решеткой. Вину свою он отрицает. Приговор обжалует.