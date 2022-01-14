Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора: должен объединить четыре страны ГУАМ

КИЕВ. 14 января. УНН. Украина и Азербайджан обсуждают возможность создания транспортного коридора, который кроме этих двух стран объединит еще Грузию и Молдову. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает корреспондент УНН.

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“Атуальна тема - развитие транзитного потенциала и создание соответствующей современной инфраструктуры. Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных, автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы будем и дальше работать над рядом перспектив. Среди прочего - это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, который объединит Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову”, - сказал Глава государства.

Детали

Глава государства отметил, что во время сегодняшней встречи делегациями двух стран было подписано 6 общих деклараций в различных сферах.

В первой половине года президенты также договорились провести заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил он.

Дополнение

В середине декабря 2021 года Зеленский во время рабочего визита в Брюссель провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым, в ходе которой был обсужден вопрос активизации двустороннего сотрудничества между странами.