Судья ушла в отпуск: оглашение всего решения об аресте имущества Порошенко перенесли на 19 января

КИЕВ. 14 января. УНН. Полный текст постановления Печерского районного суда Киева о наложении ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко обнародуют 19 января, сообщил его адвокат Денис Галанский, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Он сказал об этом 14 января, заметив, что запланированное на сегодня заседание суда не состоялось.

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“Заседание с оглашения полного текста судебного решения об аресте имущества Петра Порошенко сегодня не состоится. В постановлении, когда нам выдали короткий текст, было указано, что это заседание назначено на 12:00. Сейчас я узнал, мне выдали соответствующую расписку о том, что судьи нет — она в отпуске. Причин мы не установили. Нам дали расписку, что на 13:50 это будет 19 числа этого месяца”, — сказал защитник.

По словам адвоката, Петр Порошенко намерен посещать все судебные заседания, связанные с ним. Однако, добавил Галанский, народный депутат должен быть надлежащим образом уведомлен о таком заседании заблаговременно.

Что было ранее

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидают, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января.