Минобороны впервые сформирует кадровый резерв для продвижения по службе по новым стандартам

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство обороны впервые сформирует кадровый резерв для повышения военнослужащих на должностях по рейтинговому принципу. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает УНН.

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“В Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины завершена оценка военнослужащих по итогам служебной деятельности в 2021 году с одновременным предоставлением выводов о соответствии их занимаемым должностям, а также определение перспектив дальнейшего служебного использования. По его результатам отныне будет формироваться Резерв кандидатов для продвижения по службе и Кадровый резерв для продвижения по службе на должности, назначения на которые согласовываются с Президентом Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, отмечается, что кадровый резерв будет составлен впервые, а в перспективе его особенностью станет определение Комиссией Министерства обороны Украины по отбору кандидатов к назначению на должности рейтинга каждого военнослужащего на основании оценки его служебной деятельности с учетом дополнительных критериев деловых, моральных, профессиональных и индивидуальных качеств.

“Согласно поручению Президента Украины от 30.04.2021№ 1520/у, представление на рассмотрение кандидатов на должности, назначения на которые согласовываются с Президентом Украины, будет осуществляться по рейтинговому принципу, исключительно из числа лиц, которых было зачислено в Кадровый резерв”, — сообщили в министерстве.

Одновременно, такой же подход будет применен при формировании Резерва на остальные должности, комплектуемые лицами высшего офицерского состава.

Кандидаты на должности, назначения на которые осуществляются Президентом Украины, также будут рассматриваться комиссией по отбору, по итогам работы которой будет формироваться рейтинговый список и направляться в офис Президента.

Отметим, что в Резерв, который утверждается Министром обороны Украины, включаются следующие типовые должности:

— высшего офицерского состава, кроме должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины;

— офицерского состава, аппарата Министерства обороны Украины (независимо от штатно-должностной категории);

— офицерского состава Вооруженных Сил Украины, воинских частей, учреждений (организаций), непосредственно подчиненных Минобороны со штатно-должностной категорией “полковник”.

В соответствии с нововведениями, утверждение резерва теперь будет происходить до 30 марта.

Также ключевым отличием является предоставление права Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины утверждать Резерв, в который включаются должности в ВСУ со штатно-должностными категориями “полковник”, кроме должностей, назначение на которые осуществляется министром.

Напомним

Ранее правительство предложило формировать в Украине кандидатский и кадровый резерв госслужащих.