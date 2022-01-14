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Ночная кибератака: хакерам не нужно было красть данные украинцев, они и так давно слиты - эксперт
Ночная кибератака: хакерам не нужно было красть данные украинцев, они и так давно слиты - эксперт
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Решительно осуждаем: в Польше отреагировали на ночную кибератаку на сайты Украины

Решительно осуждаем: в Польше отреагировали на ночную кибератаку на сайты Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство иностранных дел Польши обеспокоено сообщением о кибератаке на сайты правительства, в том числе на внешнеполитическое ведомство Украины. Об этом написал в своем Twitter спикер МИД Польши Лукаш Ясина, пишет УНН.

Цитата

“Мы обеспокоены сообщением о кибератаке на сайты правительства, в том числе на МИД Украины. Мы решительно осуждаем все действия, которые приводят к распространению дезинформации и нарушению функционирования государственных учреждений”, - заявил спикер.

Добавим

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киберэксперты НАТО в Брюсселе делятся с Украиной имеющейся у них информацией о ночной атаки хакеров на госсайты.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дия" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в Сети распространяется якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что "все ваши личные данные были загружены в общую сеть".

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, хакеры
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