Зеленский предложил Байдену провести трехсторонний саммит вместе с Путиным

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом, передает УНН.

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По словам Ермака, Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

"Мы ждем реакцию российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - заявил Ермак.

Добавим

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

Напомним

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит провокации против своих же военных, чтобы обвинить Украину.



Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.