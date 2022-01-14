Развиваем стратегическое оборонное партнерство: Резников провел важный разговор с министром обороны Великобритании

КИЕВ. 14 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о важном телефонном разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает УНН.

Резников отметил, что был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

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"Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом, как всегда, делаем наши страны сильнее и безопаснее!" - написал глава Минобороны Украины.

Ранее

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор на фоне стягивания российских войск к украинским границам.

Также отмечается, что стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и выразили приверженность к продолжению тесной координации.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.