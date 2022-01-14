Байдена уже проинформировали о кибератаке в Украине: в Вашингтоне предложили Киеву помощь в расследовании

КИЕВ. 14 января. УНН. В США предложили Украине помощь в расследовании ночной кибератаки на сайты госорганов, а также добавили - президента Джо Байдена уже проинформировали. Об этом "Голосу Америки" заявили в Совете национальной безопасности США, передает УНН.

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"США и наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, президента уже проинформировано. Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку во время расследования Украиной последствий и характера (кибератаки) и восстановления от инцидентов. Сейчас мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они имеют ограниченный характер, а работа сайтов восстанавливается. Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину по этой ситуации", - заявили в Белом доме.

Добавим

В правительстве США также отметили, что готовы предоставить Украине всю необходимую помощь для восстановления.

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Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в Сети распространяется якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.