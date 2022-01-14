Новости: Политика
14 января 2022, 19:37 • Саша Картер • 10080
Бербок и Ле Дриан планируют франко-немецкий визит на линию разграничения в Украине
КИЕВ. 14 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан хотят вместе отправиться в зону конфликта в Украине. Об этом заявил Ле Дриан на пресс-конференции в пятницу, пишет УНН со ссылкой на AFP.
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“Г-жа Бербок сначала отправится в Украину для своего первого визита, а затем подготовит совместный франко-германский визит к линии разграничения”, — сказал Ле Дриан в пятницу в Бресте.
Деталии
Министерство иностранных дел ФРГ ранее объявило, что Бербок отправится в Киев и Москву с визитами в начале следующей недели.
В МИД Украины также подтвердили эту информацию.
Источник: УНН
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