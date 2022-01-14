Бербок и Ле Дриан планируют франко-немецкий визит на линию разграничения в Украине

КИЕВ. 14 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан хотят вместе отправиться в зону конфликта в Украине. Об этом заявил Ле Дриан на пресс-конференции в пятницу, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

“Г-жа Бербок сначала отправится в Украину для своего первого визита, а затем подготовит совместный франко-германский визит к линии разграничения”, — сказал Ле Дриан в пятницу в Бресте.

Деталии

Министерство иностранных дел ФРГ ранее объявило, что Бербок отправится в Киев и Москву с визитами в начале следующей недели.

В МИД Украины также подтвердили эту информацию.