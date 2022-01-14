Столтенберг: в НАТО готовы к диалогу с РФ, а не к компромиссу по принципам

КИЕВ. 14 января. УНН. Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, однако никогда не пойдет на компромисс относительно основных принципов европейской безопасности. Об этом в интервью DW заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

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"Мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, объявили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности", - заявил Столтенберг, отметив, что дискуссия на заседании Совета Россия-НАТО 12 января была очень тяжелой.

Детали

По словам генсека НАТО, у России есть выбор - диалог или конфронтация с Западом. В то же время он предупредил о последствиях для РФ в случае военной эскалации против Украины.

"Мы четко заявили, что за нападение на Украину будут серьезные последствия в виде суровых экономических санкций. Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя", - отметил Столтенберг.

Он также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое не только для защиты восточного фланга Альянса, но и для сдерживания любой агрессии против союзников.

Также Столтенберг подчеркнул, что у НАТО есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, а не член НАТО, Альянс оказывает ей поддержку.

"В большинстве поддержку оказывают на двусторонней основе различные союзники - Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. И я приветствую это. В конце концов, это помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это также четкий сигнал России", - отметил генсек НАТО.

Напомним

Ранее, Столтенберг заявил, что НАТО приняло решение о принятии Украины и Грузии, но не устанавливало сроков приема.



Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.