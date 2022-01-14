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Пентагон подтвердил, что у США есть данные о подготовке Россией повода для вторжения в Украину

Пентагон подтвердил, что у США есть данные о подготовке Россией повода для вторжения в Украину

КИЕВ. 14 января. УНН. США располагают данными о подготовке Россией повода для вторжения в Украину. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

Цитата

“Не вдаваясь в детали, мы имеем информацию, которая указывает на то, что Россия уже активно работает над созданием повода для потенциального вторжения в Украину”, — заявил Кирби.

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Напомним

Ранее, Глава Пентагона обсудил с Резниковым наращивание Россией сил вблизи украинской границы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Пентагон
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