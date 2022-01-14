Утечки служебной информации не зафиксировано: МИД контактирует с международными партнерами по усилению кибербезопасности

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины контактирует с международными партнерами по вопросам противодействия кибератакам и усиления системы кибербезопасности. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

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“По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами ради усиления возможностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты”, — сообщил Николенко.

Детали

Как сообщил спикер, команда специалистов МИД, в сотрудничестве с другими причастными ведомствами, уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины.

“В результате сегодняшней хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечки служебной информации не зафиксировано, внутренние ІТ-системы министерства работают в штатном режиме. Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом”, — добавил Николенко.

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Напомним

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.



Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в Сети распространяется якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена.



Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.