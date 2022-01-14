Украина и Азербайджан подписали двусторонние документы, касающиеся энергетики и углубления стратегического партнерства

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали двусторонние документы, в которых в частности речь идет об углублении стратегического партнерства. Об этом отмечается на официальном сайте главы государства, передает УНН.

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“Главы государств подписали Совместную декларацию Украины и Президента Азербайджана, в котором зафиксированы основные договоренности, достигнутые по результатам сегодняшних встреч. Документ подтверждает готовность сторон к углублению стратегического партнерства, в частности путем реализации конкретных проектов в сферах, представляющих обоюдный интерес. Среди прочего, по обеспечению мира и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики подписано между НАК “Нафтогаз Украины” в лице председателя правления компании Юрия Витренко и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в лице министра экономики Азербайджанской республики Мікаіл Джаббарова.

Кроме того, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов подписали межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности пищевых продуктов. Речь идет о сотрудничестве по упрощению процедур при осуществлении импорта, экспорта, транзита и реэкспорта пищевых продуктов. С целью обеспечения их безопасности предусматривается возможность проведения проверки операторов рынка, которые производят и осуществляют оборот пищевых продуктов.

Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики Украины и Азербайджана по вопросам экстренной взаимодействия в двусторонней торговле, которым определяется механизм такого взаимодействия в двусторонней торговле в случае возникновения угроз, связанных с эпидемиями и другими стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами, и сроки его действия.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и Микаил Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в аграрной сфере.

Документ будет способствовать развитию сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности, взаимной правовой помощи в сфере земельных отношений, эффективному использованию сельхозземель, инвестированию в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговле удобрениями и тому подобное.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством экономики Азербайджана относительно сотрудничества в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписали и. о. Председателя Госгеокадастра Сергей Завадский и министр экономики Азербайджана.

Документ должен обеспечить более тесное сотрудничество в сфере земельных отношений, государственного землеустройства и государственного земельного кадастра в части оказания взаимопомощи в вопросах земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра, а также обмен опытом, информацией, оказание консультационных услуг.

Напомним

Сегодня, 14 января, Зеленский встретился с президентом Азербайджана в Киеве.