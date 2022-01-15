Едет поддержать Украину на фоне агрессивных действий РФ: в Киев сегодня прибудет глава МИД Дании

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод 15-16 января совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как сообщили в МИД, визит Йеппе Кофода имеет целью засвидетельствовать поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Во время визита украинский и датский стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.

"16 января глава датской дипломатии посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомится с актуальной ситуацией с безопасностью, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения", - сообщили в МИД.

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Добавим

Министерство иностранных дел ФРГ ранее объявило, что Бербок отправится в Киев и Москву с визитами в начале следующей недели.

В МИД Украины также подтвердили эту информацию.