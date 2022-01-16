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Блинкен обсудил с Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной

Блинкен обсудил с Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной

КИЕВ. 16 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепом Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной. Об этом сообщается на сайте американского Госдепа, информирует УНН.

Детали

Дипломаты подняли вопрос “тесной координации с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на наращивание военной мощи России в и вблизи Украины, что продолжается и вызывает глубокую тревогу”.

Цитата

“Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями”, — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Источник: УНН
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