Главного подозреваемого в убийстве президента Гаити задержали на Ямайке

КИЕВ. 16 января. УНН. На Ямайке арестовали бывшего гаитянского сенатора Джона Джоэла Джозефа, который является главным подозреваемым в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом со ссылкой на представителя полиции Ямайки Денниса Брукса сообщает Miami Herald, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что задержанный “сыграл важную роль в своем яростном желании убить президента”. Его подозревают, в частности, в поставках оружия и планировании встреч с наемниками.

Пока неизвестно, был ли арест совершен по запросу американского ФБР, которое также расследует преступление. Недавно США предъявили бывшему колумбийскому военному офицеру Марио Антонио Паласиосу обвинения в причастности к заговору.

“Хотя на Гаити было произведено несколько арестов в связи с убийством, Паласиос стал первым подозреваемым, которому предъявили обвинение”, — подчеркивает ВВС.

Добавим

В июле полиция Гаити задержала 23 подозреваемых в убийстве президента и объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии “Тет Кале”, которой принадлежал Моиз.