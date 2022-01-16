Вопрос национальной безопасности: Украина настаивает на остановке "Северного потока-2"

КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" предостерегает от ввода в эксплуатацию немецко-российского газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море в обход Украины как транзитной страны. Об этом сообщает немецкий новостной телеканал n-tv, пишет УНН.

Детали

Для Украины это вопрос национальной безопасности, поясняет глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

В качестве объяснения Витренко, как отмечается, сослался на размещение российских войск на границе с Украиной. Если бы газ шел через Украину, президенту России Владимиру Путину было бы сложнее начать войну, потому что поставки газа были бы нарушены.

"Я уверен, что когда "Северный поток-2" заработает, российский газ больше не будет поступать через Украину в Европу", - сказал он.

Дополнение

Газопровод "Северный поток-2", которым руководит российский “Газпром”, было завершено в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения принято не будет.

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания "Газпром", немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется и исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, который в том числе лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.