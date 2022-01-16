Посол Мельник обратился лично к главе МИД ФРГ для одобрения Берлином поставок оружия в Украину

КИЕВ. 16 января. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал лично главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок относительно одобрения Берлином поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения на нашу территорию. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает УНН.

Детали

Украина много лет требует от Германии поставок оружия, чтобы защитить себя от возможного нападения России, но пока что никакие переговоры не увенчались успехом.

Сообщается, что незадолго до визита главы МИД Германии в Киев посол Украины в Берлине призвал политика пообещать Украине поставки оружия для национальной обороны. Нежелание или даже отказ Бербок и всего нового федерального правительства от поставок оружия "очень разочаровывает и огорчает", заявлял посол Андрей Мельник.

Дипломат также отметил, что в уголовном законодательстве Германии есть состав преступления за "неоказание помощи". Он отметил, что тот же основной принцип применяется и в межгосударственных отношениях.

Цитата:

"Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно предоставить помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение", - сказал он.

Дополнение

Украина требует от нового правительства Германии немедленно предоставить Киеву оборонительное оружие для защиты от российской агрессии.

Кроме того, Украина призывает правительство нового немецкого канцлера Олафа Шольца не соглашаться с “гарантиями безопасности” России и заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Украина просит также, чтобы ФРГ окончательно отказалась от запуска газопровода "Северный поток-2". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник также призвал немецкое правительство содействовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.