Минцифра: все доказательства указывают, что за недавней кибератакой стоит Россия

КИЕВ. 16 января. УНН. Все полученные сейчас доказательства указывают, что за недавней кибератакой на правительственные сайты в Украине стоит Россия, заявили в Минцифре 16 января, пишет УНН.

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"Госспецсвязи вместе с СБУ и киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти. По состоянию на сейчас можно сказать, что все улики указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве", - сказано в сообщении Минцфры.

Детали

Как отмечают в ведомстве, чаще всего кибервойска России работают против США и Украины, пытаясь с помощью технологий пошатнуть политическую ситуацию.

"Последняя кибератака — одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая длится с 2014 года", - отмечают в Мінцфрі.

"Ее цель — не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о ”сливе" персональных данных украинцев", - добавили в министерстве.

Там при этом указал, что "Дія", сайт которого также "лежал", не хранит персональные данные украинцев. "Все они размещены в соответствующих реестрах, которые надежно защищены. Приложение является только “мостом” между информацией из госреестров и пользователем... Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить якобы персональные данные является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - указали в Минцифре.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 14 января работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дія” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети распространялось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что "все ваши личные данные были загружены в общую сеть".

Работа атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, отмечали в СБУ и Минцифре.

Правительственные эксперты нашли "российский след" в хакерской атаке на украинские сайты. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в Украине стоит группа хакеров, связанная с белорусской разведкой.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.