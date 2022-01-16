Будут ли задерживать Порошенко в аэропорту: СМИ узнали о решении Банковой

КИЕВ. 16 января. УНН. Народный депутат, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене в “угольной деле”, где фигурирует нардеп Виктор Медведчук, завтра должен вернуться в Украину. Глава “ЕС”, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд в 11:00, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источник, сообщает УНН.

Детали

По информации источника издания в Офисе Генпрокурора, “Банковая постоянно определялась со стратегией задержания Порошенко”. “Но не только желание сорвать лидеру "ЕС“ телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками (команда основательно готовится к встрече лидера), стало ключевым в изменении решения Банковой. По словам источника, есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое было принято за полчаса”, — пишет “Зеркало недели”.

“В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и этим поставить под сомнение все дело”, — уточняет источник.

“Поэтому народный депутат, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра в 11:00. И только если он не придет, прокуроры будут иметь основания его задержать. Безусловно, с учетом "шатания“ Банковой решение в любой момент могут изменить”, — пишет издание.

Относительно перспективы судебного заседания и меры пресечения для Петра Порошенко на период расследования, то, по версии источника издания, "его ждет круглосуточный домашний арест". “Сумма залога с 1 миллиарда гривен, скорее всего, слетит до 100 миллионов”, — уточнил источник.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января.

Позже в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.