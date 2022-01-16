Кулеба: Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие планов по новым военным действиям
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 16 января. УНН. Для того, чтобы доказать отсутствие планов по дальнейшим военным действиям, Россия должна продолжить диалог в устоявшихся форматах. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию BILD, пишет УНН.
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“Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никаких новых военных действий. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах”, - заявил Кулеба.
Детали
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за годы войны модель поведения российского лидера Владимира Путина уже стала очевидной. ” Он останавливается только там, где его останавливают, и понимает только язык силы", - сказал Кулеба.
“Как я уже говорил, наша сила — в нашем единстве, поэтому мы совместно работаем над дальнейшим внедрением трехуровневого пакета сдерживания”, - добавил Кулеба.
Дипломат подчеркнул необходимость демонстрации России неприемлемой цены, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, привлекая Москву в дипломатический процесс и принуждая к дипломатии вместо применения силы.
Добавим
Кулеба подчеркнул, что Украина и западные партнеры работают над совместным планом по сдерживанию российской агрессии, который состоит из трех уровней: сильной дипломатии ради деэскалации, разработки ряда болезненных экономических санкций и углубления оборонного сотрудничества с Украиной.
Дополнение
Украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.
Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
14 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о принятии Украины и Грузии, но не устанавливал сроков приема.
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