Кулеба: Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие планов по новым военным действиям

КИЕВ. 16 января. УНН. Для того, чтобы доказать отсутствие планов по дальнейшим военным действиям, Россия должна продолжить диалог в устоявшихся форматах. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию BILD, пишет УНН.

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“Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никаких новых военных действий. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах”, - заявил Кулеба.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за годы войны модель поведения российского лидера Владимира Путина уже стала очевидной. ” Он останавливается только там, где его останавливают, и понимает только язык силы", - сказал Кулеба.

“Как я уже говорил, наша сила — в нашем единстве, поэтому мы совместно работаем над дальнейшим внедрением трехуровневого пакета сдерживания”, - добавил Кулеба.

Дипломат подчеркнул необходимость демонстрации России неприемлемой цены, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, привлекая Москву в дипломатический процесс и принуждая к дипломатии вместо применения силы.

Добавим

Кулеба подчеркнул, что Украина и западные партнеры работают над совместным планом по сдерживанию российской агрессии, который состоит из трех уровней: сильной дипломатии ради деэскалации, разработки ряда болезненных экономических санкций и углубления оборонного сотрудничества с Украиной.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

14 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о принятии Украины и Грузии, но не устанавливал сроков приема.