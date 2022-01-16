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Никакие бизнес-интересы не стоят того, чтобы допустить новую войну в Европе - Кулеба

Никакие бизнес-интересы не стоят того, чтобы допустить новую войну в Европе - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина ожидает от европейских партнеров, преимущественно от нового правительства Германии и канцлера Олафа Шольца “твердого курса противодействия российским угрозам и попыткам запугивания”. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию BILD, никакие бизнес-интересы или симпатии к президенту России Владимиру Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе, пишет УНН.

Цитата:

“Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками возьмет твердый курс противодействия российским угрозам и попыткам запугивания. Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе”, - заявил Кулеба.

Детали

Он отметил, что евроатлантическое сообщество показало России, что оно непоколебимо стоит на стороне Украины, и позиции обеих сторон были хорошо согласованы.

“Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предупреждении нового масштабного кризиса европейской безопасности”, - резюмировал Кулеба.

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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