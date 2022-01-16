В рамках JMTG-U: Украина и США планируют новые учения военных подразделений по стандартам НАТО

КИЕВ. 16 января. УНН. Во Львовской области украинские и американские военные провели совместную конференцию по подготовке к совместным учениям по стандартам НАТО. Как информирует Госпогранслужба, уже в следующем месяце пограничники из Одесской области поедут во Львовскую для совместной с военнослужащими ВСУ тренировки по стандартам НАТО, пишет УНН.

Детали

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области завершилась Главная конференция по планированию учения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

К мероприятию присоединились более 30 представителей Госпогранслужбы, ВСУ и США. Военные обсуждали двухмесячную тренировку пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ, которая начнется в первой декаде февраля и продлится до начала апреля.

В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров из вооруженных сил стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS. Украинские военные будут тренироваться по стандартам НАТО для приобретения лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и взаимосовместимости с военными подразделениями стран Североатлантического альянса.

Добавим

Как информировал УНН, началась подготовка к участию в украинско-американских учениях “Си Бриз-2022”, на которые приглашены более 60 стран. Особенностью нынешнего "Си Бриза" станет то, что вместо сухопутной компоненты появится амфибийная.



