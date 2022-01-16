"Диалог - не признак слабости, это признак силы": Столтенберг верит в возможность соглашения с Москвой

КИЕВ. 16 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что хотя дипломатия крайне необходима для разрешения кризиса в Восточной Европе, Россия, а не Украина, должна проявить гибкость. В интервью CBC News, вышедшем в эфир в воскресенье, Столтенберг заявил, что верит в возможность соглашения с Москвой, пишет УНН.

Детали

В интервью CBC Йенса Столтенберга спросили, может ли - или должно правительство Президента Украины Владимира Зеленского делать больше в рамках существующих Минских соглашений, чтобы отвести Европу от грани новой войны. Он сказал, что Москва ускорила нынешний кризис.

"Агрессором является Россия", - сказал Столтенберг. "Ожидать, что жертва агрессии должна показать деэскалацию, - это действительно выложить все в немного странный, перевернутый способ", - добавил он.

Столтенберг сказал, что хотя Россия должна показать "деэскалацию", НАТО по-прежнему готово снова сесть и выслушать беспокойство Москвы.

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, который вел переговоры о пограничных спорах с россиянами на Крайнем Севере, "сказал, что верит в возможность соглашения с Москвой", сообщает телеканал.

"Думаю, самое главное, что я усвоил, это то, что нет противоречия между... обороной, силой и диалогом". Пока мы сильны, пока мы едины, мы можем вести диалог и обсуждать многие вопросы с Россией, сказал он.

"Диалог, разговоры, переговоры — это не признак слабости, это признак силы", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО при этом отметил, что дальнейшее вторжение на территорию Украины будет "большой стратегической ошибкой России", за которую придется дорого заплатить жизнями.

"Украинские вооруженные силы сейчас намного лучше обучены, лучше оснащены, лучше подготовлены, чем были в 2014 году, когда Россия пошла впервые", - сказал он. "И, конечно, мы всегда будем готовы сделать все возможное, чтобы защитить всех союзников по НАТО", - отметил Столтенберг.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.