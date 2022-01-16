США готовят новые дипломатические шаги в противостоянии с Россией вокруг Украины

КИЕВ. 16 января. УНН. В ближайшие дни Соединенные Штаты изложат свои запланированные "следующие шаги" в напряженном противостоянии с Россией после переговоров на этой неделе, чтобы попытаться разрядить кризис с безопасностью, связанный с Украиной, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на телеканале CBS, пишет УНН.

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“Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, в частности с украинцами”, — сказал главный советник президента Джо Байдена по безопасности, которого цитирует AFP. "Мы тесно координируем такие шаги. И мы будем иметь больше информации, которой поделиться, о следующих шагах в дипломатии в начале следующей недели", - добавил Салливан.

“Но ключевым моментом здесь является то, что мы готовы в любом случае. Если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы абсолютно готовы делать это в ногу с нашими союзниками и партнерами (...) Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, и дать решительный ответ”, — отметил он.

Детали

Салливан также предупредил, что Россия столкнется с “тяжелыми экономическими последствиями” со стороны Соединенных Штатов и западных союзников, если она вторгнется в Украину.

“Что касается санкций, то, что мы изложили, является очень четким сообщением для россиян, и мы сделали это вместе и в унисон с нашими союзниками, если они все же вторгнутся в Украину, это будет иметь серьезные экономические последствия и цену, которую нужно заплатить”, — сказал Салливан.

“Если окажется, что Россия нападает на Украину с кибератаками, и если это будет продолжаться в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над должным ответом”, — добавил он.

Салливан сказал, что администрация Байдена несколько месяцев предупреждала, что кибератаки могут быть частью "широких усилий России по эскалации в Украине”, и США сотрудничают с украинским правительством, чтобы усилить защиту.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.