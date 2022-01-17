Бербок назвала цель визитов в Киев и Москву: хочет на месте выяснить, есть ли готовность к дипломатическому решению

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед визитом в Киев и Москву 17 и 18 января соответственно сделала заявление, чего хочет достичь с помощью этой поездки - выяснить на месте, есть ли готовность найти решение по дипломатическим каналам - прежде всего, чтобы вновь вдохнуть жизнь в "нормандский" процесс, пишет УНН.

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"Обязательным условием дипломатии есть понимание точки зрения другой стороны, даже если у вас иногда совершенно противоположные мнения. Вот почему такие... визиты важны, особенно в трудные времена. Я буду внимательно слушать своих собеседников, как в Москве, так и в Киеве... Я хочу выяснить на месте, есть ли готовность найти решение по дипломатическим каналам - прежде всего, чтобы снова вдохнуть жизнь в "нормандский" процесс и наконец достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей", - указала Бербок.

Детали

При этом, указала глава МИД ФРГ, она также объяснит во время визитов "со всей ясностью позицию, которую мы в ЕС, в G7 и в трансатлантическом альянсе вместе занимаем".

"Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, в том числе и России. Но мы не можем и не пойдем на компромисс в отношении фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, которые спасли Европу от кошмара великой войны за последние 50 лет. К ним относятся территориальная неприкосновенность, свободный выбор альянсов и отказ от угрозы насилием в качестве политического инструмента. И мы полны решимости ответить, если взамен Россия решит пойти на эскалацию", - отметила Бербок.

Визит в Киев

"В Киеве хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине без Украины. И как новое федеральное правительство, мы не только продолжаем выполнять свои обязательства - сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений - это хорошая возможность обновления. Для меня это означает прежде всего помощь в укреплении потенциала Украины. Поэтому я хочу рассказать об инициативах по модернизации устойчивой украинской энергетики, развитии рынка зеленого водорода и предложении поддержки киберзащиты", - сообщила глава МИД Германии.

Визит в Москву

"В переговорах в Москве для меня так же будет определение позиции. Как новое федеральное правительство, мы хотим существенных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более мрачную тень на возможности сотрудничества, которое принесет пользу народам двух наших стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, что также становится все заметнее в России. Для нас особенно важно сотрудничество между гражданским обществом. Я также хочу поговорить с моим российским коллегой об этих возможностях и о том, как мы можем создать условия для их более эффективного использования", - указала Бербок.

Дополнение

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.

Анналена Бербок совершит первый визит в ранге главы МИД ФРГ в страны постсоветского пространства. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позже Бербок и глава МИД Франции Ле Дриан планируют франко-германский визит на линию разграничения в Украине.