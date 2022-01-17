В ГБР рассказали, что делали в аэропорту: пытались вручить Порошенко повестку в суд

КИЕВ. 17 января. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований пытались вручить пятому президенту, ныне нардепу Петру Порошенко повестку в суд во время его прибытия в аэропорт "Киев". Об этом во время брифинга в понедельник заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.

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“Действительно, сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта пытались вручить Петру Порошенко, народному депутату Украины, пятому президенту, процессуальные документы, а именно - повестку о вызове на 11:00 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приложенными материалами, и предоставить возможность добровольно явиться в суд”, — сказала Сапьян.

По ее словам, Порошенко “отказался от процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя”.

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“При этом лица, что были с ним, оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях”, — сказала она.

Детали

Говоря о деле, где фигурирует Порошенко, Сапьян отметила, что ГБР расследует производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористичной организации) УКУ.

Она добавила, что 20 декабря 2021 года в этом уголовном производстве пятому президенту Украины, ныне народному депутату сообщено о подозрении.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.