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Кличко во второй раз заболел COVID-19

Кличко во второй раз заболел COVID-19

Виталий Кличко

КИЕВ. 17 января. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз заболел коронавирусом. Об этом сам мэр сообщил в социальных сетях, сообщает УНН.

Цитата

“Новость для меня — неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома”, — написал Кличко.

Мэр столицы призвал всех беречь себя, ведь вирус агрессивен.

“Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны, если вы общаетесь с большим количеством людей или посещаете общественные места. Соблюдайте правила!”, — написал городской голова.

Напомним

Первый раз Кличко перенес коронавирус в октябре 2020 года. В ноябре 2021 года мэр заявил, что привился Pfizer.

Источник: УНН
Теги: Виталий Кличко, Коронавирус

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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