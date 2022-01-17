Пограничники отреагировали на ситуацию с паспортом Порошенко: говорят, все было в рамках закона

КИЕВ. 17 января. УНН. В Государственной пограничной службе заверили, что не препятствовали возвращению пятого президента, ныне нардепа Петра Порошенко в Украину, и что он пересекал границу в соответствии с нормами действующего законодательства, пишет УНН.

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"С целью избежания манипуляций и любых информационных спекуляций Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства", - указали в ГПСУ.

Там отметили, что Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов.

"Во время мероприятий контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов", - отметили в ГПСУ, комментируя ситуацию, о которой соратники Порошенко заявляли, что у него якобы забрали паспорт и не пускали в Украину.

Детали

В ГПСУ отметили, что пограничники "фиксировали манипуляции от отдельных лиц, что, вроде бы, данное лицо пытаются не пропустить в Украину".

"Отметим, ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину. Жаль, что не все граждане, в том числе народные депутаты и 5-й Президент Украины не знакомы со статьей 33 Конституции Украины. Кроме того, каждое лицо проходит определенные мероприятия пограничного контроля, которые длятся необходимое количество времени", - отметили пограничники.

"В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину", - подытожили в ГПСУ.

В свою очередь в ГБР отметили, что в аэропорту следователи бюро "выполнили все требования УПК о вручении Петру Порошенко процессуальных документов".

"17 января 2022 года сотрудники ГБР в помещении аэропорта "Жуляны" выполнили все требования Уголовного процессуального кодекса Украины относительно вручения Петру Порошенко процессуальных документов, а именно ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и повестки о вызове на 11:00 17.01.2022 в Печерский райсуд для рассмотрения. Однако окружение пятого Президента Украины искусственно создавали предпосылки для того, чтобы помешать следователям ГБР выполнить их законные действия", - добавили в ГБР.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.