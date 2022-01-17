Не успев начаться: суд по делу Порошенко ушел на перерыв

КИЕВ. 17 января. УНН. В заседании Печерского райсуда столицы, на котором сегодня должны были избирать меру пресечения для пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко, объявлен перерыв для изучения стороной защиты материалов дела, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Судебное заседание продолжалось не более 25 минут. Стороны успели засвидетельствовать свое присутствие в судебном заседании, которое вел следственный судья Алексей Соколов.

Адвокаты Порошенко сразу же подали ходатайство об отводе судьи и заявили, что их подзащитный не был надлежащим образом вызван в суд, а вместе с тем адвокаты не смогли ознакомиться с материалами уголовного производства, которые были переданы в суд.

Судья на месте в зале суда постановил объявить перерыв для изучения материалов дела. Срок перерыва сразу понятным не был.

Однако впоследствии, соратники Порошенко сообщили, что перерыв - до 14 часов.

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Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Суд уже начался, Прошенко с адвокатами на заседании.