Глава Бюро нацбезопасности Польши анонсировал встречу Дуды с Зеленским

КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох сообщил, что на следующей неделе состоятся многочисленные консультации по ситуации в Украине, в частности, вопросы агрессивной политики РФ обсудят президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью “Польскому радио”, пишет УНН.

Цитата:

“По словам главы Бюро национальной безопасности Павела Солоха, впереди неделя, в течение которой также состоятся многочисленные консультации по ситуации в Украине, преимущественно внутри союзников. Президент Анджей Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским”, - информируют журналисты.

Детали

Солох также заявил, что переговоры с Россией не принесли никаких решений по безопасности Украины.

Он отметил, что россияне не отказались от своих требований, а американцы заверили, что вопрос не решен.

"Можно сказать, что ситуация в тупике", - сказал глава БНБ.

В то же время министр подчеркнул, что ввиду настойчивости Запада россияне могут решить провести наступление. По его мнению, это может произойти в ближайшие дни.

Добавим

Последняя встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дудысостоялась20 декабря прошлого года в Гуте. Также на встрече присутствовал глава Литовской Республики Гитанас Науседа.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.