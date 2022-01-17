"Диалог продолжится": Кулеба говорит, обсудил с Бербок поставки оружия из ФРГ в Украину

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина и Германия продолжают обсуждение вопроса возможной поставки Берлином оборонительного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает корреспондент УНН.

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“В сложившейся ситуации каждая страна может делать то, что считает нужным, и такое, что отвечает ее национальным интересам, когда речь идет о поддержке Украины. Я не буду скрывать, что сегодня мы обсудили с госпожой министром вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны”, - сказал министр.

Детали

В то же время, по его словам, в первую очередь стороны стремятся, чтобы в решении конфликта сработал именно дипломатический трек, и чтобы усилия, которые приложены для достижения результата в “нормандском формате” - дали свой результат.

“Мы знаем, где и какое оружие можно получить. Мы прекрасно знаем, как его можно использовать для защиты нашей территории. И мы над этим ежедневно работаем и имеем очень неплохие результаты. Наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится”, - добавил он.

На аналогичный вопрос о поставках оружия Украине немецкий министр ответила, что “позиция правительства Германии о поставках оружия... известна".

Добавим

Посол Украины в Германии Андрей Мельник на прошлой неделе призвал лично главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок относительно одобрения Берлином поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения на нашу территорию.

Контекст

Украина требует от нового правительства Германии немедленно предоставить Киеву оборонительное оружие для защиты от российской агрессии.

Кроме того, Украина призывает правительство нового немецкого канцлера Олафа Шольца не соглашаться с “гарантиями безопасности” России и заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Украина просит также, чтобы ФРГ окончательно отказалась от запуска газопровода "Северный поток-2". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник также призвал немецкое правительство содействовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.