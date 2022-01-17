Бербок о "Северном потоке-2": в случае эскалации РФ против Украины будут приняты "ответные меры”

КИЕВ. 17 января. УНН. В случае российской эскалации против Украины правительство Германии будет принимать “соответствующие меры” в отношении газопровода “Северный поток-2” для поставки газа из РФ в ФРГ в обход Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Детали

Министр отметила, что новое правительство Германии в коалиционном соглашении четко дало понять, что для энергополитических вопросов в Германии действует европейское энергетическое законодательство.

Это касается также “Северного потока-2”.

Сейчас, по словам Бербок, это полностью реализуется, поэтому процесс сертификации опратора “Северного потока-2” пока приостановлен.

Цитата:

“В то же время мы, учитывая этот проект, имеем геополитические нюансы. Об этом мы говорим все время, и поэтому мы поддерживаем совместное заявление Германии с США и говорим, что если будет дальнейшая эскалация со стороны Российской Федерации, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры”, — сказала она.

Что было ранее

Как писал УНН, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее предостерегла от увязывания газопровода “Северный поток-2”, предназначенного для транспортировки природного газа из России в Германию, и разногласий с Москвой по поводу Украины.

Дополнение

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, заявил исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, который лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.