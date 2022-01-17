Кулеба: Украина, ФРГ и Франция вскоре оценят перспективы возобновления “норманди” на уровне глав МИД

КИЕВ. 17 января. УНН. Министры иностранных дел Украины, Германии и Франции обсудят перспективы возобновления полноценного “нормандского формата” на уровне министров иностранных дел с участием России во время визита двух министров - ФРГ и Франции - в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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“Вскоре состоится еще один визит. Наш французский коллега Жан-Ив Де Дриан прибудет вместе с Анналеной (Бербок) в Украину, и у нас будет трехсторонняя встреча. На ней мы детально обсудим перспективы встречи министров иностранных дел “нормандского формата”, всех четырех”, - отметил министр.

“Когда мы встретимся втроем, мы оценим перспективы возобновления полноценного “нормандского формата” на уровне министров иностранных дел”, - уточнил он.

Детали

Кулеба напомнил, что встреча в подобном формате - министров Украины, Германии и Франции - ранее уже имела место в Брюсселе.

Для Украины, по его словам, сейчас важно, что ни Берлин, ни Париж не принимают никаких решений по Украине без Украины, и не ведут “ни одной игры за нашей спиной” в отношениях с РФ.

Что касается встречи на уровне политсоветников, то они, как напомнил Кулеба, уже возобновили такую работу в этом году.

“Контакты, безусловно, еще будут, но о конкретных датах пока говорить рано”, - отметил он.

Добавим

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что политсоветники "нормандской четверки" могут вновь встретиться в течение ближайших недель.

Недавно в Москве состоялась встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников без Украины. В Украину же приезжали те же политические советники лидеров Германии и Франции Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн и провели переговоры и здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения следующего саммита в "нормандском формате". Предыдущий состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.