Германия возглавит одно из пяти направлений работы Крымской платформы
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 17 января. УНН. Германия возглавит одно из пяти направлений работы Крымской платформы, а именно направление политики непризнания. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает корреспондент УНН.
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“Как я рассказывал ранее, мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. Сегодня я с радостью узнал, что Германия должна стать солидером в Крымской платформе на направлении политики непризнания”, - сказал Кулеба.
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Такое решение дипведомства ФРГ он считает “подтверждением лидерского подхода немецкой дипломатии”.
"Я надеюсь, что тким он останется и в дальнейшем под руководством моей коллеги Анналены Бербок”, - добавил он.
Напомним
23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.
По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Над декларацией теперь будут работать по нескольким пунктами.
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