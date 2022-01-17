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Новости: Политика
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Германия возглавит одно из пяти направлений работы Крымской платформы

Германия возглавит одно из пяти направлений работы Крымской платформы

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 17 января. УНН. Германия возглавит одно из пяти направлений работы Крымской платформы, а именно направление политики непризнания. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает корреспондент УНН.

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“Как я рассказывал ранее, мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. Сегодня я с радостью узнал, что Германия должна стать солидером в Крымской платформе на направлении политики непризнания”, - сказал Кулеба.

Детали

Такое решение дипведомства ФРГ он считает “подтверждением лидерского подхода немецкой дипломатии”.

"Я надеюсь, что тким он останется и в дальнейшем под руководством моей коллеги Анналены Бербок”, - добавил он.

Напомним

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Над декларацией теперь будут работать по нескольким пунктами.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, Крымская платформа

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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