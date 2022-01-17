Кремль о 18 сценариях США на случай российского вторжения в Украину: их должно быть меньше

КИЕВ. 17 января. УНН. Москва рассматривает разные сценарии дальнейших действий в области безопасности , однако их меньше, чем у США. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственною безопасность… Мы знаем от госпожи Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас… Заданный вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный", - сказал Песков.

Детали

По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, может быть, настолько сложным не является".

"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - добавил он.

Контекст

Ранее заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай российского вторжения в Украину.