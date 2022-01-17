Мера пресечения Порошенко: офис Генпрокурора настаивает на аресте с возможностью внесения залога в 1 млрд грн

КИЕВ. 17 января. УНН. Офис Генерального прокурора ходатайствует о применении к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Так, прокурор во время заседания в Печерском райсуде столицы зачитал ходатайство о применении к Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 млрд грн залога.

Прокурор добавил, что при внесении залога на Порошенко будут возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, суд, не отлучаться без разрешения за пределы Киева и Киевской области, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Что было раньше

После объявления перерыва для изучения стороной защиты материалов Порошенко дела, суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Порошенко.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.