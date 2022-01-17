США и Европа исключили отключение РФ от системы Swift - СМИ

КИЕВ. 17 января. УНН. США и Европа исключили отключение российских банков от международной системы Swift в качестве возможных санкций. Об этом Handelsblatt стало известно из правительственных источников, передает УНН.

Цитата

“Брюссель, Берлин, Европа и США снимают западную угрозу санкций против Москвы: идея отрезать российские банки от поставщика платежных услуг Swift и, таким образом, эффективно от глобальных финансовых потоков, больше не преследуется, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что исключение России из системы Swift по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.

Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.

Дополнение

Будущий лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от возможного исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в качестве потенциальное наказания за какое-либо нападение России на Украину.

Контекст

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.

Анналена Бербок совершит первый визит в ранге главы МИД ФРГ в страны постсоветского пространства. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.