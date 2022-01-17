Нашелся: Порошенко "исчез" из внутригосударственного розыска

КИЕВ. 17 января. УНН. Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко исчез из внутригосударственного розыска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Детали

Сейчас анкеты Петра Порошенко нет во внутригосударственном розыске.

Что было раньше

Порошенко находился во внутригосударственном розыске. Указывалось, что дата исчезновения пятого президента Украины 24 декабря 2021 года.

Также отмечалось, что он скрывался от органов досудебного расследования.

Дополнение

Порошенко сегодня, 17 января прилетел в Украину.

Сейчас он в Печерском райсуде столицы где судья уже удалился в совещательную комнату для принятия решения о применении к Порошенко меры пресечения.

Офис Генерального прокурора просит применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.