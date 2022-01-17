В США не отвергли отключение России от системы Swift

КИЕВ. 17 января. УНН. США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность отключение банков от международной системы Swift, в случае вторжения в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента Белого дома Джеки Генрих.

Цитата

"Ни один вариант (санкций – ред.) не исключен", - цитирует Генрих слова представителя Совета национальной безопасности США, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Handelsblatt о том, что США и Европа исключили отключение РФ от системы Swift.

Детали

По словам представителя Совета национальной безопасности США, продолжаются консультации с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение в Украину.

Дополнение

США и Европа отвергли отключение российских банков от международной системы Swift как возможные санкции.

Будущий лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от возможного исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT как потенциальное наказание за любое нападение России на Украину.

Контекст

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.

Анналена Бербок совершит первый визит в ранге главы МИД ФРГ в страны постсоветского пространства. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.