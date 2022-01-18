Обсудили агрессию РФ и европейскую интеграцию Украины: итоги встречи Зеленского с главой МИД Германии

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 17 января провел в Киеве встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Детали

В начале встречи Зеленский отметил важность визита главы немецкой дипломатии в Украину, в частности, на фоне напряженной ситуации вокруг границ страны. В связи с этим он выразил благодарность правительству Германии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Была предметно обсуждена безопасная ситуация вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего - превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к исполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

Также значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.

"Президент подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитическим проектом и оружием, которое направлено как против нашего государства, так и против всей Европы. Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - сообщили в офисе президента.

Собеседники также подчеркнули общность подходов Украины и ФРГ в развитии взаимодействия в сфере энергетики, в частности по "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. В частности, было отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для создания украинско-немецких проектов в водородной энергетике.

Кроме того, подчеркнули необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, обеспечение долгосрочного транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Во время встречи стороны также обратили внимание на символичность того факта, что визит Анналени Бербок в Украину состоялся в день 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Германией.

Напомним

17 января Анналена Бербок совершила свой первый официальный визит в Украину. У нее был запланирован ряд встреч, в том числе с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Встреча должна подтвердить поддержку со стороны Германии на фоне агрессивных действий России.

Основные темы переговоров Кулебы и Бербок: активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках Нормандского формата и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства.