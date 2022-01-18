CNN: Зеленский провел тайную встречу с директором ЦРУ

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором ЦРУ Биллом Бернсом во время визита американца в Украину на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, пишет УНН.

Цитата:

“Директор ЦРУ Билл Бернс встретился с Зеленским во время ранее запланированной поездки на прошлой неделе”, — сообщили CNN два источника, которые знали о его поездке.

Детали

Отмечается, что ранее американский чиновник сообщил CNN, что у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия подготовила группу оперативников для проведения провокации на востоке Украины в попытке создать предлог для вторжения.

Бернс во время своей поездки, как сообщил источник, “проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину”.

По его словам, они “обсудили текущие оценки рисков для Украины”.

“Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности”, — сказал источник.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили в пятницу представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия “активно работает над созданием повода для потенциального вторжения”, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, “может начаться с середины января до середины февраля”.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.