МИД: Россия не информировала об эвакуации дипломатов из Украины
КИЕВ. 18 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины и, в свою очередь, не планирует эвакуировать своих дипломатов из РФ. Об этом УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Цитата:
“Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. Со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ”, - сообщил дипломат.
Детали
По словам представителя МИД, на территории России в настоящее время функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.
“Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего защищать интересы украинских граждан в России”, - добавил он.
Контекст
Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на представителя украинских спецслужб сообщило, что Россия начала эвакуировать дипломатов и их семьи из Украины.
По мнению американских и украинских чиновников, сокращение численности посольства России может быть “отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой”, пишет издание.