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Верещук: Порошенко с Медведчуком - такой себе оппозиционный дуэт, сладкая парочка

Верещук: Порошенко с Медведчуком - такой себе оппозиционный дуэт, сладкая парочка

Ирина Верещук

КИЕВ. 18 января. УНН. Из уст лидеров двух оппозиционных фракций — Виктора Медведчука и Петра Порошенко — звучат почти одинаковые нарративы. Оба запугивают украинцев внутренней дестабилизацией. Этакой оппозиционный дуэт. Об этом в эфире телеканала “Свобода слова на ICTV” сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

“ОПЗЖ”, так же, как и “Европейская солидарность”, называют себя единственной оппозицией. Медведчук и Порошенко объявляют себя лидерами оппозиции. Запугивают внешней угрозой и внутренней дестабилизацией. Все то же. Разницы не вижу, как под копирку тезисы. Оба проходят по одному уголовному делу. Такой себе оппозиционный дуэт, сладкая парочка", — отметила Верещук.

Источник: УНН
Теги: Ирина Верещук
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