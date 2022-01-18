Глава дипломатии ЕС опасается "фактической интеграции" оккупированного Донбасса в состав России

КИЕВ. 18 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что опасается "фактической интеграции" ОРДЛО в состав России. Об этом он сказал в понедельник в Европейском парламенте в Страсбурге, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.

Детали

По словам Борреля, его "все больше беспокоят неподконтрольные Киеву регионы" на востоке страны.

Регионы на востоке Украины, контролируемые пророссийскими боевиками, "все дальше и дальше отходят от Украины" и "все ближе и ближе к России", сказал топ-дипломат ЕС. В частности, по его словам, есть угроза постепенного включения ОРДЛО в состав России "де-факто".

Кроме того, сегодня масштабное наращивание российских войск на украинской границе вызывает серьезные опасения на Западе.

Боррель заявил в понедельник, что "массированное" нападение России на Украину "не является наиболее вероятным сценарием". Однако существуют и "другие возможные атаки, например кибератаки".

Дипломат также вновь предупредил Москву о последствиях военной агрессии против Украины. В таком случае будут введены "санкции", которые будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 24 января, сказал представитель внешнеполитического ведомства ЕС.

Добавим, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с Верховным представителем ЕС наращивание войск РФ на границе с Украиной.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили в пятницу представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия “активно работает над созданием повода для потенциального вторжения”, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, “может начаться с середины января до середины февраля”.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.