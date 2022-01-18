В три этапа: в Минобороны рассказали о развертывании системы территориальной обороны

КИЕВ. 18 января. УНН. В составе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Об этом информируют в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

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“Развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа. Напомню, что силы ТрО - это отдельный род сил в составе ВСУ. На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется костяк из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и слаживание гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают. За счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

Формирование резерва ТрО по штатам особого периода - это второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений, или в случае возникновения определенных ситуаций”, - отметил министр обороны Алексей Резников.

"После формирования штата мирного времени и резерва для особого периода на третьем этапе развертывание будет рассматриваться вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин", - добавил он.

Детали

Отмечается, что постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.

По информации командующего Сил ТрО Юрия Галушкина, по состоянию на 17 января определено 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах бригады ТрО с начала января приобрели 70% способности мирного времени. Темпы развертывания военного компонента ТрО ускоряются.

Перед заключением контракта на службу в резерве ТрО кандидаты должны пройти медосмотр, а лица старше 40 лет - военно-врачебную комиссию. Ведь резерв ТрО будет проходить интенсивную подготовку.

Сейчас Минобороны начинает системный диалог с органами местной власти и самоуправления по обеспечению сил ТрО необходимыми ресурсами.

Также в ближайшее время оборонное ведомство организует обучение и слаживание с участием руководителей органов местной власти и самоуправления. Первыми планируется привлечь городских глав областных центров.

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины в июле.