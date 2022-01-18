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Зеленский во время консультаций обсудит с Дудой безопасность в Украине и угрозы со стороны России

Зеленский во время консультаций обсудит с Дудой безопасность в Украине и угрозы со стороны России

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Владимир Зеленский во время встречи с польским президентом Анджеем Дудой будут обсуждать угрозу украинской безопасности со стороны РФ. Об этом говорится на официальном сайте Президента Польши, передает УНН.

Цитата

"В конце недели - в четверг и пятницу - в Висле пройдут консультации между президентами Польши Анджеем Дудой и Украины Владимиром Зеленским. Предметом консультаций будет широко понимаемая ситуация с безопасностью в нашем регионе и угрозы, происходящие от России", - говорится в сообщении.

Напомним

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солех накануне сообщил, что на следующей неделе состоятся многочисленные консультации по ситуации в Украине, в частности, вопросы агрессивной политики РФ обсудят президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский
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