Лавров и Бербок вышли с разными позициями по "нормандскому формату”

КИЕВ. 18 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве вышли с разными позициями касательно проведения “нормандской” встречи, передает корреспондент УНН.

Позиция Берлина

Бербок, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что это лишь первая личная встреча министров, на которой “коснулись множества вопросов и будем продолжать обсуждать эти вопросы”.

“Что касается реализации Минских соглашений, мы придерживаемся разного взгляда, поэтому так важно, чтоб переговоры продолжались. Минские соглашения были достигнуты в рамках "нормандского формата“, и поэтому важно, чтоб мы вернулись в рамках "нормандского формата“ за стол переговоров. Мы, министры иностранных дел, и это предварительный итог наших переговоров, сделаем все, чтоб как можно скорее сделать шаги в этом направлении”, — сказала Бербок.

Заявления Москвы

Лавров однако не выразил желания возвращаться за стол переговоров в ближайшее время.

“Для нас главное — не когда встречаться, а зачем встречаться. Если встречаться только ради того, чтоб президент Зеленский мог опять сказать, что по его инициативе опять собралась группа уважаемых руководителей, и на этом он считает свою миссию исполненной — то этого нам не нужно... Нам важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно — с чем мы будем идти на встречу в "нормандском формате“ на том или ином уровне”, — сказал он.

Министр добавил, что такая работа сейчас ведется по линии политсоветников.

Добавим

Накануне Дмитрий Кулеба заявил, что министры иностранных дел Украины, Германии и Франции обсудят перспективы возобновления полноценного “нормандского формата” на уровне министров иностранных дел с участием России во время визита двух министров — ФРГ и Франции — в Украину.